La confessione di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker. Il cantante romano ha voluto raccontarsi al Corriere della Sera su svariati temi legati al suo percorso e all’attualità. Naturalmente ha affrontato il capitolo Michelle Hunziker, con la quale è stato sposato ed è in ottimi rapporti. Dopo la fine del matrimonio della showgirl con Tomaso Trussardi, il gossip aveva mormorato di un clamoroso ritorno di fiamma proprio con Eros, ma non è vero nulla, anzi.

Tuttavia il cantante e la conduttrice hanno recuperato un forte legame d’affetto tanto che Ramazzotti l’ha voluta, assieme alla figlia Aurora, nel videoclip di “Ama”. Eros ha affermato:“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare”.

La confessione di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker

“L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”.

Poi il racconto che ha fatto sorridere tutti, quello su Michael Jackson. Una storia che Eros racconta con l’amorfo in bocca. L’uomo afferma che una volta si è trovato a dover consegnare un assegno da 100.000 dollari al divo statunitense. I soldi sono stati destinati alla sua fondazione. L’incontro lo lasciò parecchio deluso, come si suol dire in questi casi, con molto amaro in bocca.

Racconta: “Ci fecero andare lì e aspettare mezza giornata. Sarai pure Michael Jackson ma io ti devo dare 100.000 dollari mica chiedere un autografo! Alla fine arrivò. Non lo si poteva toccare, manco fosse la Madonna di Czestochowa, disse due parole di circostanza e ci liquidò. Avendo messo in tasca l’assegno”.

