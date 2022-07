Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto in vacanza e reazione di Eros Ramazzotti. Mamma e figlia si stanno rilassando al 100% e si stanno godendo appieno questa estate 2022. Sicuramente si sa con certezza che sono state a Porto Cervo e probabilmente sta ancora continuando da queste parti l’incredibile viaggio delle due donne, apparse molto felici insieme. Ma a sorprendere è stata l’immediata reazione del cantante, quando sotto il post della figlia.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto in vacanza e reazione di Eros Ramazzotti praticamente istantanea. Nelle scorse ore si è comunque tornati a parlare della separazione della conduttrice svizzera da Tomaso Trussardi. Queste le parole dell’ex suocera Maria Luisa Gavazzeni: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino”.





Le due sono nella meravigliosa regione Sardegna insieme alle altre figlie di Michelle, Sole e Celeste. C'è la presenza anche di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora. Non c'è l'artista, che però a distanza ha fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio eloquente. E i fan hanno accolto con enorme piacere questa considerazione social di Eros.

Quando le foto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono apparse pubblicamente su Instagram, Eros Ramazzotti ha subito scritto: “Stupenderia.com”. La ragazza aveva invece scelto come didascalia: “Svizzere allo scoglio”. Ma da segnalare sono anche altri commenti di fan comuni: “Aurora sempre più bella, ma complimenti ad entrambe”, “Più che mamma e figlia sembrate sorelle, meravigliosa anche la Sardegna”, “Le migliori, vi adoro”, “Siete stupende, una vera meraviglia”.

Circa un mese fa Aurora Ramazzotti ha raccontato: “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano – ha detto Aurora dopo un malore sui social – Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato anche una foto con la sua amica Sara Daniele, che era presente.

