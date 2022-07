Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, parla la madre di lui. La notizia del divorzio ha riempito per settimane le pagine di gossip poi il clamore mediatico sulle probabili motivazione che avrebbero spinto la coppia ad allontanarsi sentimentalmente. Dopo mesi dalla rottura è Maria Luisa Gavazzeni mamma di Tomaso a tornare sull’argomento.

Tomaso Trussardi, le parole della madre dopo il divorzio da Michelle Hunziker. Carriera e vita privata che spesso si sono intrecciate, ma il cuore di un figlio lo conosce bene la madre. Maria Luisa Gavazzeni si è concessa a un’intervista dove ha raccontato il lutto del marito Nicola Trussardi e del figlio Francesco per poi toccare anche l’argomento divorzio di Tomaso.





Tomaso Trussardi dopo il divorzio. Parla la madre Maria Luisa Gavazzeni

“Io che fino ad allora non mi ero mai filata nessuno, mi innamorai: avevo 16 anni e Nicola 18. Le mie amiche mi sfottevano: ‘Alla fine hai trovato quello giusto, eh…'”, racconta la mamma di Tomaso Trussardi. Due tragedie familiari che non possono essere cancellate, e nella mente della mamma di Tomaso Trussardi anche la conoscenza di un tunnel buio da cui uscire grazie all’affetto dei propri cari. (Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dopo l’addio).

Tomaso Trussardi “è sempre stato speciale. A pochi mesi già si affacciava dalla culla poggiando il gomito e guardandosi intorno”, ha prseguito Maria Luisa per Il Corriere della Sera. Il divorzio da Michelle Hunziker non poteva che rappresentare un dispiacere.

“Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “Mamma la sposo, è una brava persona””.

