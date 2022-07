In questi giorni in molti stanno commentando la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una storia che sembrava una favola ed è finita dopo venti anni. Tanti vip stanno dicendo la loro come Simona Ventura, Fabrizio Corona o Sonia Bruganelli tanto per fare alcuni esempi. Tuttavia c’è sempre chi esagera soprattutto sui social: in molti hanno manifestato sostegno e solidarietà altri si sono lasciati andare anche a critiche pesanti.

È a queste critiche che ha risposto Melory Blasi, la sorella di Ilary. Attaccata per avere commentato le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, la donna si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una storia dalla quale ha cercato di tenersi accuratamente lontana. Ma di fronte agli insulti gratuiti ricevuti dalla sorella, non è riuscita a restare in silenzio. Infatti Alex Nuccetelli ha raccontato al Messaggero come i due si erano conosciuti e aveva concluso dicendo: “Io penso che se fosse stato per Francesco, in fondo, questo matrimonio sarebbe continuato”.





Parole, queste dell’ex di Antonella Mosetti, che sono state riportate anche da Carmelo Abbate: “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero. Gli amori finiscono, le persone rimangono, fanno giri immensi e in un modo o nell’altro si ritrovano”. Il post di Carmelo Abbate è stato ripreso da Melory Blasi: “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha scritto la sorella di Ilary.

“A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, ha scritto un uomo sotto una foto postata da Melory Blasi su Instagram qualche ora fa, un uomo al quale la donna ha risposto evidenziando quanto siano differenti le loro posizioni. “Lo conosco da 20 anni”, ha sottolineato la donna riferendosi a Totti, “Vergognati tu”. Ma gli attacchi non si sono placati. Pochi istanti dopo, la sorella di Ilary è stata costretta a interveire di nuovo.

“Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”, ha scritto l’utente in questione. Parole scollegate dalla realtà in quanto da anni Ilary Blasi lavora in tv ed è diventata uno dei volti di punta tra le conduttrici Mediaset. Quindi Melory ha replicato così: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”.

