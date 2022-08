Per anni dopo la fine del loro matrimonio Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono rimasti lontani. Si parlavano pochissimo, li si vedeva insieme in occasioni sporadiche. Il loro matrimonio è durato dal 1998 al 2009, undici anni di nozze coronate dalla nascita di una figlia, Aurora. Da quel momento è cambiato tutto: Michelle Hunziker ha conosciuto Tomaso Trussardi che poi ha sposato e ha avuto due figlie da lui (Sole e Celeste) prima che finisse anche questo matrimonio.

Eros Ramazzotti si è fidanzato e poi ha sposato Marica Pellegrinelli e con lei ha avuto altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Oggi il legame tra Eros e Michelle è ancora forte: ovviamente ognuno di loro prosegue la sua vita, ma sono tornati a farsi vedere in pubblico tanto che Michelle Hunziker ha avuto l’ex marito come ospite a Michelle Impossible e c’è stato anche un bacio e Eros Ramazzotti ha voluto l’ex moglie e la figlia Aurora nel videoclip di Ama.





Eros e Michelle insieme in palestra: sono compagni di karate

Una scelta di cui Eros Ramazzotti ha parlato in una nuova intervista a 7 del Corriere della Sera: “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.

Eros e Michelle tornano a farsi vedere insieme anche perché condividono diverse passioni. In particolare, sono entrambi fan delle arti marziali. Praticano il Karate Kyokushinkai. Infatti stato Eros Ramazzotti a introdurre Michelle Hunziker a questa disciplina lo scorso anno. Il 58enne ha infatti pensato che la 45enne avrebbe potuto beneficiare di questo tipo di allenamento per allentare la tensione e combattere lo stress in un momento molto delicato come la separazione da Tomaso Trussardi

Così ora l’ex coppia, che è stata sposata dal 1998 al 2009, spesso si ritrova in palestra insieme. Condividono anche lo stesso insegnante e nelle ultime ore entrambi hanno postato sui rispettivi profili Instagram alcune immagini in cui appaiono alle prese con le mosse di Karate l’uno vicino all’altro. Per la gioia della figlia Aurora, 25 anni, che ha recentemente detto di essere molto felice del riavvicinamento dei suoi genitori.

