Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è ancora “amore”. Fermi tutti, non vi stiamo dicendo che la conduttrice e il cantante sono tornati insieme, questo a scanso di equivoci… La realtà è un’altra, ma l’amore c’entra eccome come vedrete. Negli ultimi tempi abbiamo parlato spesso di Michelle e della sua relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. I due non hanno ancora ufficializzato la loro storia, ma per tante volte sono stati beccati insieme e in atteggiamenti inequivocabili.

Come tutti sanno prima del matrimonio con Tomaso Trussardi, finito proprio qualche mese fa, Michelle Hunziker ha avuto una relazione importante con Eros Ramazzotti. I due hanno anche concepito una figlia, Aurora, alla quale il cantante romano è molto legato. Proprio del rapporto con Eros ha parlato Michelle Hunziker. La vip lo ha fatto senza filtri, su Instagram. E lo ha fatto in occasione di un evento particolare alla quale ha partecipato con Aurora.





Michelle Hunziker e il video con Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha realizzato un nuovo brano che sta uscendo in radio proprio in questi giorni. Ebbene il cantante ha chiesto all’ex Michelle Hunziker e alla figlia Aurora di partecipare al video della canzone che parla di… amore. Michelle e Aurora hanno prontamente accettato e così nella clip compaiono anche loro, danzanti e felici (vedi il post più in basso).

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è ancora “amore”. Sentite cosa ha detto la showgirl: “Il giorno del video mi sono svegliata alla sei di mattina perché volevo essere lì presto presto e mi sono detta ‘mamma mia, che bella la vita’. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate”.

“Cacchio – continua Michelle Hunziker – non è più periodo di dannarsi, di far pensieri brutti, di farsi la guerra, le invidie, ma basta! Ma si sta da Dio a volersi bene e quindi: bellissimo”. Un messaggio chiarissimo quello della showgirl indirizzata a quell’Eros Ramazzotti con cui ha condiviso una parte importante della vita. I due si sono conosciuti nel 1995, si sono sposati tre anni dopo, nel 2002 si sono lasciati e nel 2009 è arrivato il divorzio. Oggi sono ottimi amici, anche qualcosa di più considerando l’amore che li lega alla figlia Aurora.

