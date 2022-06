“Che topless”. Michelle Hunziker, il regalo estivo per i fan. Nessuno guarda il mare

Michelle Hunziker in topless alla Elodie ha infiammato il web. La conduttrice, come si evince dagli scatti social e dal suo sorriso in trasmissione, è tornata a vivere una vita serena e all’insegna dell’amore. La storia con Giovanni Angiolini procede a gonfie vele nonostante nessuno dei due abbia ufficializzato la relazione. Il motivo per cui non è stato ancora fatto è per tutelare le figlie di lei.

Michelle Hunziker in topless infiamma il web

Michelle Hunziker in topless ha raggiunto più di 71mila like. Lo scatto è un vero capolavoro della fotografia: seduta sulla linea del bagnasciuga tra le rocce. “Dove ci sono i vulcani, la terra a mio parere sprigiona un’energia molto potente. Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…”, ha scritto Michelle.

Lo scatto ha letteralmente mandato in tilt il web. Gli utenti oltre che ad apprezzare la foto hanno azzardato il paragone con Elodie. Entrambe bellissime, ma sicuramente Michelle non ha preso spunto dalla cantante per questo scatto che in tutta la sua bellezza è unico.

“Perché non vogliono dirlo”. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, cosa succede tra loro