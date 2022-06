Michelle Hunziker, incidente al mare. Piccola disavventura per la conduttrice e showgirl che recentemente ha ritrovato l’amore al fianco del chirurgo Giovanni Angiolini. Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi sono state numerose le ‘paparazzate’ con protagonisti i due. E, anche se non ci sono state conferme da parte loro appare evidente che si possa parlare di una vera e propria coppia.

Ora per Michelle Hunziker, dopo il saluto al pubblico di Striscia La Notizia al termine della 34esima edizione al fianco di Gerry Scotti, è arrivato il momento del relax e del mare. Solo che la giornata trascorsa non è stata esattamente quella che Michelle sperava. Lo ha comunicato lei stessa sul proprio profilo Instagram. Fino a quel momento la vacanza era stupenda: in diverse story e post la conduttrice parla di quanto sia affascinata dalla natura.





Michelle Hunziker punta da una medusa mentre fa il bagno

Michelle Hunziker si trova in vacanza a Panarea, isole Eolie in Sicilia. “Non mi abituerò mai alla bellezza – ha scritto su una story – continuerò a meravigliarmi di fronte ai tramonti, al mare e alla magnificenza della natura”. Poco dopo, però, ecco l’incidente: Michelle Hunziker si tuffa e viene punta da una medusa. “Buongiorno ragazzi – racconta Michelle Hunziker – ho fatto la ganascia mi sono buttata nel mare, ah che bello, ma mi ha punto una medusa”.

Michelle Hunziker, piccolo incidente in mare. La showgirl è stata punta da una medusa e in un video mostra la ferita vicino al collo. Nonostante il dolore Michelle non perde il suo sorriso. “Comunque sono felice lo stesso” dice mentre ride insieme con le amiche in barca.

Che la ferita non abbia lasciato particolare strascichi lo si capisce non solo dal fatto che Michelle Hunziker è bella sorridente. Ma anche dal fatto che poco dopo pubblicizza i suoi prodotti su Instagram e inoltre non salta l’allenamento in palestra. Insomma non sarà certo la puntura di una medusa a fermare Michelle o a rovinarle la vacanza…

