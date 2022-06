“Perché non vogliono dirlo”. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, cosa succede tra loro

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono ormai la coppia più paparazzata del momento. I due sono stati ritratti mentre si baciano appassionatamente e si abbracciano. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi invece sono stati sorpresi passeggiare romanticamente tra le strade di Roma. Foto su foto e articoli su articoli che però sembrano essere dribblati alla grande da entrambi. Tutti si chiedono per quale motivo non escono allo scoperto e dichiarano ufficialmente di stare insieme?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, perché non hanno ufficializzato la loro storia?

Una mezza risposta la si ritrova nell’articolo del suddetto settimanale dove la giornalista Maria Giuseppina Buonanno la quale crede che la decisione da parte di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è stata presa per salvaguardare le sue due figlie più piccole: “Forse è per preservare le sue bambine e dare loro il tempo di comprendere la nuova situazione sentimentale che Michelle ci va con i piedi di piombo…”.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembrano essere sempre più uniti, presto potrebbero anche diventare tutt’uno come ha anche sottolineato la Buonano nello stesso articolo del magazine: “Il legame tra la conduttrice e il dottore, di mese in mese, sembra farsi sempre più familiare… A vederli insieme viene in mente Gregory Peck e Audrey Hepburn…”.

“Beccata con lui”. Michelle Hunziker, le foto non mentono: succede dopo la fine di Striscia la Notizia