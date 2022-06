Michelle Hunziker bikini, la prova costume dell’estate 2022 infiamma Instagram. Tutti impazziti per le nuove foto social della conduttrice italo-svizzera che è tornata a far parlare di sé e del suo fisico incredibile dopo la vacanza romantica in Sardegna con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini.

Sì, perché finalmente dopo tante voci e paparazzate è arrivata una semi-conferma di questa love story. Non è ancora ufficiale, ma ormai tra le Storie pubblicate su Instagram da entrambi e soprattutto le foto apparse su Chi nessuno ha più dubbi.





Michelle Hunziker bikini: lato B “spettacolare”

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 15 giugno, ha immortalato Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini su uno yacht all’Asinara, tra abbracci e sguardi d’intesa. Ora invece la conduttrice si è spostata a Cervia ed è lì, nelle saline della città, che ha regalato quello che per molti è un vero spettacolo per gli occhi.

Michelle Hunziker si è mostrata su Instagram con un bikini multicolore, con reggiseno a triangolo in fantasia arcobaleno e tanga giallo leggermente arricciato ai bordi con nodi sui fianchi. Ma più che sul costume, occhi sul fisico e poi sul lato B “Spettacolare”, come commenta un utente.

Ancora, alla vista di Michelle Hunziker, 45 anni, in bikini: “Dove posso firmare per il tuo fisico?”. C’è chi definisce il suo sedere “qualcosa di sacro”, “meraviglioso” e chi la paragona a “una trentenne”. E poi una marea di commenti che fanno riferimento a “Roberta”, la storica pubblicità della marca di intimo che ha l’ha lanciata nel mondo della tv.

“Non è come dicono”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo l’addio fuori cose inattese