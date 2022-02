Colpo di scena durante la splendida puntata di Michelle Impossible, il one woman show con Michelle Hunziker. Neanche il tempo di iniziare che si inizia subito a piangere: prima l’arrivo di Maria De Filippi che con la sua storia fa emozionare la padrona di casa (che ad un tratto non riesce neanche a cantare); poi l’arrivo del suo ex Eros Ramazzotti. Una puntata stellare, apprezzata non poco dal pubblico di Canale 5. Ma torniamo al ‘fattaccio’. Come abbiamo già detto, a “preparare il terreno” ad Eros ci ha pensato Maria De Filippi che in stile “C’è posta per te” ha raccontato del vecchio amore tra Ramazzotti e la conduttrice svizzera.

Neanche qualche minuto che sul palco arriva davvero Eros Ramazzotti, che lascia il pubblico senza fiato cantando Fuoco nel fuoco. Michelle canta e balla, si diverte come una pazza vicino al pianoforte. Poco dopo, prima di andarsene, Eros fa avvicinare Michelle e i due si baciano (in bocca). Un bacino a stampo certo, di amicizia dicono loro. Il pubblico però impazzisce per quel gesto.

che ship loro due si amano ma lo volete vedere o no#MichelleImpossible pic.twitter.com/tsO9IpjW4v

February 16, 2022

Ma c’è qualcosa che al pubblico a casa non è tornato. Si tratta del discorso con cui Michelle ha introdotto Eros Ramazzotti: “Tutto ho pensato fuorché tu accettassi l’invito… L’ho corteggiato come voi non potete capire.”. E ancora: “Perché da vent’anni dicono che io e te dobbiamo tornare insieme?”.

A questo punto Eros Ramazzotti non si risparmia e dice: “Perché non si fanno i ca…i loro, e perché devono vendere. La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla?”. Poi Michelle Hunziker: “Noi siamo amici, diglielo anche tu Eros”. “Sì, siamo amici”, la conferma di Eros. “Almeno da domani non scriveranno più che stiamo tornando insieme”, chiosa Michelle.

Poi il gesto che ha lasciato tutti di sasso, dopo queste parole: il bacio. Il pubblico allora non ci sta e un utente scrive: “Ma come, prima si lanciano bordate al chiacchiericcio nostrano e poi lo si infiamma di proposito?”. A seguire, sempre su Twitter, tutti a commentare il bacio di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: poi non si dica che è colpa nostra!