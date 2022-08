Brutte notizie per Michelle Hunziker. E riguardano gli aspetti lavorativi, visto che Mediaset ha preso una decisione che sicuramente non la soddisferà. E certamente non staranno festeggiando nemmeno i suoi telespettatori, che ipotizzavano ben altro. Purtroppo però la scelta sarebbe già stata fatta e prevedere cambiamenti di programma è improbabile. L’annuncio è stato dato in anteprima dal sito TvBlog, mentre da parte della conduttrice svizzera non ci sono ancora state reazioni.

Michelle Hunziker non potrà fare altro che accettare le indicazioni di Mediaset, anche se non è da escludere che ci possa essere un po’ di malumore. Intanto, nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un presunto test di gravidanza, comprato in farmacia dalla donna insieme ad Aurora Ramazzotti. Si è sparsa quindi la voce di una possibile dolce attesa da parte di lei o della figlia, ma niente è stato confermato. Andiamo a vedere insieme invece qual è l’ultima triste novità.





Michelle Hunziker, Mediaset verso il rinvio di Michelle Impossible

Ebbene sì, per Michelle Hunziker è giunta una notizia tutt’altro che positiva e che Mediaset ha assunto un po’ a sorpresa. C’era grande attesa per rivedere tra poco più di un mese una trasmissione che era stata seguita con un certo interesse dal pubblico del Biscione. Ma TvBlog in esclusiva ha appreso che non andrà proprio così. Motivazioni ufficiali non ce ne sono ancora state, ma sicuramente col passare del tempo tutti i dettagli verranno a galla e la vicenda avrà contorni più chiari.

Stando a quanto trapelato, non vedremo il programma Michelle Impossible a partire dal prossimo settembre. A metà mese si paventava la possibilità di un suo start, con la messa in onda di tre puntate. Invece sembra che sia stato disposto un rinvio e la trasmissione di Michelle Hunziker potrebbe essere trasmessa nella primavera o nell’autunno dell’anno prossimo. E, come ha sottolineato TvBlog, non c’è un motivo certo alla base di questo cambiamento improvviso dell’emittente televisiva.

Michelle Impossible è andato in onda dal 16 febbraio scorso e insieme a lei sono state protagoniste anche Katia Follesa e Michela Giraud. L’anno scorso ha invece condotto All Together Now Kids e All Together Now – La supersfida. Dal 2019 al 2021 All Together Now – La musica è cambiata. Dal 2004 è spesso protagonista pure di conduzioni nel tg satirico, in onda sempre su Canale 5, Striscia la Notizia. E ora vedremo quando verrà ufficializzata la data di Michelle Impossible.

