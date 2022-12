Michelle Hunziker, il tempo passa per tutti ma non per lei: a 46 anni incendia i social con una serie di scatti sulla neve. Una nonna, perché tra poche settimane la figlia Aurora le regalerà il primo nipote, a dir poco sprint. Per Michelle il 2022 è stato ricco di sorprese alcuni tristi, come la separazione dal marito Tomaso Trussardi, altri felici legati all’arrivo proprio del nipotino ed importanti traguardi lavorativi. Di più, l’amore che i fan continuano a dimostrarle.



Tra questi uno speciale: Eros Ramazzotti. Il primo marito di Michelle si è infatti recentemente lasciato andare ad alcune confessioni. A Domenica In aveva spiegato la sua gioia per la figlia Aurora e il fidanzato Goffredo. “Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano è un amore bello, profondo è un esempio. Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo”.

Michelle Hunziker, scatti bollenti sulla neve a 46 anni



Una gioia immensa che il cantante ha comunicato anche nel corso del concerto all’Arena di Verona con Aurora seduta in prima fila a vedere il padre: “Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”.



Poi, sempre da zia Mara, aveva raccontato il rapporto con Michelle, parlando di ‘Più bella cosa non c’è’ (una delle hit del cantante), aveva detto: “L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei”. Un ritorno di fiamma sembra da escludere, ma mai dire mai.



Intanto Michelle lascia tutti senza fiato. In vacanza sulla neve si è mostrata su Instagram con una serie di foto pazzesche in bikini bianco, in tinta perfetta con la neve che scende intorno. Primi piani, sorriso smagliante il lato b che la rese famosissima in bella mostra.