“Perché non è in studio”. Riccardo Guarnieri fuori da UeD, la bomba a pochi giorni dalla messa in onda

Uomini e Donne, tante novità e una clamorosa assenza nella nuova edizione. La morte di Maurizio Costanzo aveva fatto temere il peggio anche per il futuro in tv di Maria De Filippi. Un lutto simile avrebbe potuto spingere Queen Mary a dire “basta, grazie”. Ma dopo lo choc iniziale lei stessa ha dichiarato, appena rientrata in studio: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. E così ha fatto. Adesso si prepara per una stagione del famoso dating show che si annuncia ricco di colpi di scena.

Si è molto parlato, ad esempio, della presenza di Ida Platano non più come dama ma come opinionista. L’hair stylist di Brescia, infatti, prosegue la sua love story con Alessandro Vicinanza. Fino a poche settimane fa, inoltre, si pensava che un’altra protagonista del Trono Over fosse rimasta a casa. Ma invece Pinuccia ci sarà. La dama, dopo la sfuriata con Tina Cipollari, è stata ospite della prima puntata, come rivelato da Lorenzo Pugnaloni. Ora, però, a far discutere è una clamorosa assenza, quella di Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri non ci sarà: il motivo

La voce si è sparsa in questi ultimi giorni di fine agosto. Riccardo Guarnieri non sarà più a Uomini e Donne. Perchè? Beh, a quanto pare l’operaio pugliese divenuto un noto personaggio tv ha una nuova fidanzata. Il fatto ha provocato diverse polemiche. C’è stato chi ha chiesto perché il cavaliere non abbia fatto sapere la sua nuova situazione sentimentale. Intanto arrivano segnalazioni pure sul nuovo tronista Brando: “Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione”.

Su Riccardo Guarnieri ormai non ci sono dubbi. Proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra segnalazione sul suo conto: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”.

Insomma, le possibilità che Riccardo Guarnieri torni a UeD sono praticamente nulle. A meno che la sua nuova relazione non termini bruscamente. E Armando Incarnato? Su quest’ultimo ci sono dubbi: c’è chi è sicuro di un suo ritorno e chi invece pensa che le sue sfuriate e il suo stile potrebbero essere soltanto un ricordo del passato. Confermatissime invece Tina Cipollari, che già si è attaccata con Elio, e Gemma Galgani che continua fiduciosa e sognante la ricerca del grande amore.

