“Vi spiego cosa mi ha fatto”. Carola e Federico, ritorno boom a UeD: lui canta e in studio scoppia la rissa. Interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne, per aspettare di vedere le prime puntate bisognerà aspettare le prossime settimane ma una cosa è certa, il clima nello studio è rovente. Mentre continua a far rumore l’assenza di Riccardo Guarnieri a tener banco di pensa Gemma Galgani che, rivelano le anticipazioni, nel corso dell’ultima puntata ha baciato il cavaliere Tony ma solo per far ingelosire Maurizio. Immancabile la reazione di Tina Cipollari che pare abbia sparato a zero sulla dama.

E dire che il ritorno di Gemma Galgani era quasi in dubbio, in molti pensavano fosse tra le braccia di un altro uomo ma non era affatto così. Per quanto l’attenzione sulla Galgani sia ancora altissima dopo oltre 10 anni di peregrinazioni in studio a tenere banco, nel corso dell’ultima puntata, c’è la coppia formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli.





Uomini e Donne, Maria De Filippi difende Carola Carpanelli

Tornati in studio hanno scatenato un putiferio. Le anticipazioni fanno sapere che Federico e Carola hanno avuto un confronto molto lungo e non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. L’ex corteggiatrice ha lasciato lo studio in lacrime, sia perché tutti erano dalla parte di Nicotera (fatta eccezione per Maria De Filippi che ha provato a difenderla) che per il “no” di lui a fare un ballo prima di salutarsi definitivamente.

Lui sarebbe scappato in lacrime e lei presa di mira dal pubblico.

Tra loro, del resto, non era finita benissimo. “Fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”, aveva detto Federico Nicotera all’indomani della rottura. Aggiungendo poi: “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così”.

“Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita”. LA verità era rimasta sepolta fino ad oggi quando Federico ha confessato che l’ormai ex compagna non era pronta per una relazione seria e avrebbe preferito vivere tutto alla leggera.