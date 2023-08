E dopo le Storie dedicate al primo giorno di scuola del figlio Santiago, Belen Rodriguez sembra uscire definitivamente allo scoperto con il nuovo compagno. Arginate le critiche per il look del primogenito (come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto), la conduttrice e showgirl argentina condivide le prime foto con Elio Lorenzoni, l’uomo che avrebbe iniziato a frequentare dopo la rottura da Stefano De Martino. Da mesi si parla di lui e di questa relazione ed è la prima volta che i due escono allo scoperto.

>“Vi spiego cosa mi ha fatto”. Carola e Federico, ritorno boom a UeD: lui canta e in studio scoppia la rissa. Interviene Maria De Filippi

Chi è Elio Lorenzoni? Stando alla presentazione del settimanale Chi, è un imprenditore di 40 anni originario di Brescia ma lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo gli studi in economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. È il presidente di Lorenzmotors oltre ad essere un appassionato ed esperto di golf e di E-bike.

Leggi anche: “Ma come l’hai conciato?”. Belen, primo giorno di scuola di Santiago rovinato: critiche su critiche





Belen Rodriguez, le prime foto con il nuovo fidanzato

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno trascorso l’estate insieme e infatti non sono sfuggiti ai paparazzi. Ma ora visto il post su Instagram condiviso dall’argentina avrebbero deciso di non nascondersi più rendendo pubbliche le immagini scattate al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti pochi giorni fa al quale hanno partecipato insieme.

Si era capito dal video condiviso dalla stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, tra le migliori amiche di Lorenzoni. Nel filmato la showgirl argentina si esibisce con l’orchestra in Besame Mucho. Ma finora solo sospetti, segnalazioni, paparazzate e foto di sagome. Poi è arrivato l’ultimo post.

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……”, la didascalia che lascia Belen Rodriguez sotto la gallery. Focalizza l’attenzione sull’ultimo scatto che li vede vicini e che risale a 10 anni fa, come precisa lei stessa. Significa che si conoscevano già da tempo. Naturalmente sono arrivati già tantissimi commenti e non proprio tutti di complimenti.