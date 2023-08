Per alcuni figli vip la prima campanella è già suonata. Come quelli di Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci, che non hanno mancato di immortalare il primo giorno di scuola dei loro pargoli. Per Nathan Falco Briatore, 13anni, ormai è tradizione posare con la mamma davanti all’istituto. “Buon primo giorno di scuola amore mio, in bocca al lupo per il tuo nuovo anno scolastico”, la didascalia del post della showgirl e conduttrice calabrese.

Briatore junior frequenta la International School of Monaco di Montecarlo, una scuola molto prestigiosa che è accessibile agli allievi che vanno dai 3 ai 18 anni. Per permettere a Nathan Falco di andare in questo istituto si versano dai 10mila ai 30mila euro annuali. Tra due anni lascerà questa scuola e andrà in un collegio in Svizzera, come annunciato dal papà al settimanale del Corriere della Sera.

Belen Rodriguez, critiche a Santiago nel primo giorno di scuola

Anche Santiago, il figlio di 10 anni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha ripreso la scuola. E nel suo primo giorno è la sua mamma ad accompagnarlo e immortalare il momento condividendolo con i fan sui social. Come Nathan Falco, anche lui frequenta un istituto prestigioso.

È l’American School of Milan, le cui tasse scolastiche annuali vanno dai 10.800 euro ai 22.800 euro, a seconda del corso e se si scelgono lezioni private o le classi miste. I follower si sono però concentrati sul look scelto che no, non è stato per niente gradito. Outfit e capelli bocciati.

Il figlio di Belen Rodriguez indossa una vistosa maglia da calcio di Messi, abiti “poco eleganti e non consoni per andare a scuola, soprattutto per la scuola che frequenta”, si legge sotto al post. E ancora critiche e anche commenti rivolti all’argentina: “Come lo mandi in giro?”, “Non si può guardare”, “Ma come l’hanno conciato?”. Non solo l’outfit. Anche i capelli sono stati criticati: il taglio è “troppo lungo e femminile per un giovane della sua età”, si legge tra i tanti messaggi.