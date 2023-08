“La decisione più importante”. Elisabetta Gregoraci, gli amici più intimi sanno già tutto: c’è la svolta

Elisabetta Gregoraci sarebbe ormai pronta a prendere una decisione importantissima sulla sua vita e la stessa sarà stravolta in positivo. Dopo averci pensato su a lungo, adesso è il tempo di mettere in pratica il suo obiettivo e i fan sono già in trepidante attesa e aspettano l’annuncio ufficiale della showgirl. Quest’ultima è stata anche protagonista nelle scorse ore di alcuni post dedicati all’adorato figlio Nathan Falco, impegnato col primo giorno di scuola.

Dunque, Elisabetta Gregoraci sta per assumere una decisione storica sulla sua vita privata e ne avrà certamente parlato anche col figlio per metterlo al corrente dell’imminente novità. A proposito del ragazzino avuto con Briatore, va in una bellissima struttura, la International School of Monaco di Montecarlo. Per permettere a Nathan Falco di andare in questo istituto si versano dai 10mila ai 30mila euro annuali.

Elisabetta Gregoraci, in arrivo la decisione boom sulla sua vita privata

Sembrava impossibile fino a qualche mese fa una cosa del genere, ma ora Elisabetta Gregoraci vuole inseguire fino in fondo i suoi sogni e sarebbe ormai convinta a prendere questa decisione straordinaria sulla sua vita. A parlare di questo argomento è stato il settimanale Di Più, che è riuscito ad avere delle informazioni da alcuni amici della conduttrice. I quali si sono già sbilanciati su qualcosa in particolare. E ora tutti sognano.

La svolta è relativa alla sua storia d’amore con Giulio Fratini. Come detto da alcuni cari amici di Elisabetta, per lei ci sarebbero “nuovi progetti importanti in programma“. E ci saranno esattamente nel 2024. L’ipotesi più accreditata è che in un mese, ancora da decidere, dell’anno prossimo la coppia possa convolare a nozze. I due potrebbero aver preso consapevolezza che il loro intento sia quello di unirsi in matrimonio e chissà allargare anche la famiglia con l’arrivo di un altro bebè.

Giulio Fratini è nato nel 1992 ed è quindi più giovane di 12 anni rispetto ad Elisabetta, che ne ha 43. Lavora come imprenditore come Ceo della holding Belvedere Angelico. In passato è stato fidanzato con altre due vip, Raffaella Fico e Roberta Morise.