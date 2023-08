Elisabetta Gregoraci ha pubblicato nelle scorse ore delle foto col figlio Nathan Falco nel suo primo giorno di scuola. E si è scoperto quanto si paga per frequentare questo istituto scolastico privato, una somma certamente esorbitante. Per l’adolescente è già finito il tempo delle vacanze. Alcuni giorni fa si era goduto delle giornate meravigliose insieme al papà Flavio Briatore e alla sorella Leni Klum. Ora è toccato alla mamma portarlo invece nella struttura scolastica.

Grandi emozioni sempre per Elisabetta Gregoraci, che ha voluto immortalare il figlio Nathan Falco in questo momento così importante della sua vita. Il primo giorno di scuola è sempre il più significativo e lei non poteva non dedicargli qualcosa. Bellissima soprattutto l’ultima immagine caricata online dalla showgirl, che fa intuire quanto ormai sia cresciuto il 13enne, che riesce a compiere gesti che prima inevitabilmente non poteva fare.

Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco al primo giorno di scuola: quanto costa

Elisabetta Gregoraci ha commentato così questo evento importante per il figlio Nathan Falco, che ha vissuto il suo primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico: “Buon primo giorno di scuola amore mio, in bocca al lupo per il tuo nuovo anno scolastico”. Lui va in una bellissima struttura, la International School of Monaco di Montecarlo, dove ovviamente c’è una spesa importante da sostenere. Questa scuola è accessibile agli allievi che vanno dai 3 ai 18 anni.

Per permettere a Nathan Falco di andare in questo istituto si versano dai 10mila ai 30mila euro annuali. Tra due anni lascerà questa scuola e andrà in un collegio in Svizzera, come annunciato dal papà Briatore al settimanale del Corriere della Sera: “Quando avrà 14 anni, a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi Food & Beverage administration per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni. Se poi decidesse di diventare matematico…”.

Eli ha anche postato diverse foto di Nathan Falco nei vari primi giorni di scuola e poi c’è il figlio che la prende in braccio e lei che ha commentato: “Che forza! Il mio piccolo grande uomo“. Un rapporto davvero speciale quello instaurato da mamma e figlio.