“Quanto è grande!”. Nathan Falco. Al party insieme a mamma e papà, tutti notano quanto è cresciuto

Lo scorso anno Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha fatto il suo esordio su un red carpet. L’occasione era il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri. Il figlio dell’ex coppia si è trovato insieme Casey Affleck a Jared Leto, fino ad arrivare a Jamie Foxx e Spike Lee.

Nathan Falco, 12 anni, si era presentato sul red carpet insieme a mamma e papà con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro e dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro). A quasi un anno di distanza il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha presenziato un altro grande evento e tanti hanno notato quanto è cresciuto.

Nathan Falco oggi, le nuove foto alla festa del Billionaire

Il 31 luglio a Monte Carlo ha aperto il Billionaire at Sporting Monte-Carlo. Il locale di Flavio Briatore ha presentato la stagione degli eventi estivi e ovviamente è stata l’occasione per un grande party. Per l’occasione non potevano mancare Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. La conduttrice, ex moglie di Flavio Briatore, vive a Monte Carlo insieme al figlio e ovviamente non poteva perdersi l’evento.

Elisabetta Gregoraci è arrivata al Billionaire At Sporting Monte Carlo insimee a Nathan Falco ed è saltato agli occhi di tutti quanto sia cresciuto. La conduttrice e il figlio di Flavio Briatore sono arrivati sul red carpet posizionato fuori dall’ingresso e hanno attirato gli sguardi dei paparazzi e dei presenti.

Tra gli ospiti, fa sapere Briatore, anche Principe Alberto II. Per l’occasione speciale Elisabetta sceglie un abito bianco firmato Dan More, si tratta del modello Black cross neckline gown dress. Il tutto è stato documentato da Flavio Briatore che su Instagram ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono insieme al figlio e ad Elisabetta Gregoraci.