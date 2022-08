Nathan Falco sul red carpet. Flavio Briatore ha condiviso su Instagram una foto a Capri con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, il loro figlio Nathan Falco e Leni Klum, la primogenita avuta con l’ex compagna Heidi Klum. “Un sabato con Elisabetta Grogaraci, Nathan Falco e Leni Klum”, ha scritto con i figli l’imprenditore, che era a Capri per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand LuisaViaRoma alla Certosa di San Giacomo.

Heidi Klum ha commentato con tanti cuori, ed Elisabetta Gregoraci, ha scritto alla top model, oggi anche stilista e conduttrice: “Mi manchi”. Flavio Briatore lo scorso aprile, in un’intervista a Repubblica, aveva parlato della sua famiglia allargata, con la quale lo scorso anno aveva fatto un’altra vacanza sempre a Capri.





Nathan Falco sul red carpet insieme a Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

“Con Leni ci siamo visti anche la scorsa estate a Capri; c’erano Elisabetta, Nathan Falco, la mamma di Leni, Heidi Klum, suo marito, e i loro figli”, aveva detto l’imprenditore, che non non ha mai riconosciuto ufficialmente la figlia avuta con la top model, sposata con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel. “Io con Heidi mi sento e Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto: Papà io già lo sapevo. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”, aveva detto Flavio Briatore.

Lo scorso sabato sera a Capri si è svolto il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi. Tante le celebrities che hanno preso parte alla serata, da Casey Affleck a Jared Leto, fino ad arrivare a Jamie Foxx e Spike Lee. Ma anche star made in Italy come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che per la prima volta hanno portato con loro sul red carpet il figlio Nathan Falco.

Nathan Falco sul red carpet di Capri – Nato nel 2010, Nathan Falco si è presentato sul red carpet insieme a mamma e papà con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro, Nathan al polso ha poi sfoggiato dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro).

“La verità è servita”. Flavio Briatore, tegola sul suo Crazy pizza