“Tra i più giovani al mondo”. Nathan Falco ha già fatto carriera a 12 anni: il record del figlio di Briatore

Di recente Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha fatto il suo esordio su un red carpet. L’occasione era il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri. Tante le celebrities che hanno preso parte alla serata, da Casey Affleck a Jared Leto, fino ad arrivare a Jamie Foxx e Spike Lee. Ma anche star made in Italy come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che per la prima volta hanno portato con loro sul red carpet il figlio Nathan Falco.

Nathan Falco, 12 anni, si è presentato sul red carpet insieme a mamma e papà con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro, Nathan al polso ha poi sfoggiato dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro). Il tutto è stato documentato da Flavio Briatore che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae insieme al figlio e ad Elisabetta Gregoraci.





Flavio Briatore il figlio Nathan Falco è Ceo del Billionaire Bears

Un’altra notizia che riguarda Nathan Falco è trapelata nelle ultime ore. E si tratta di un record per il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Infatti a 12 anni ha già fatto carriera: lo si evince dal suo profilo Instagram poiché nella descrizione è stato recentemente aggiunto un particolare che non è passato inosservato: Nathan Falco infatti sarebbe diventato Ceo del Billionaire Bears nft. In questo modo il 12enne è diventato uno dei più giovani amministratori al mondo.

Pertanto vale la pena spiegare cosa sono questi “orsi miliardari”? La risposta arriva dal sito dal quale si possono acquistare: “Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acqustati) e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”. In sostanza Nathan Falco è il Ceo di una “collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso”.

In questo modo Nathan Falco entra di diritto nella classifica dei giovanissimi che sono a capo di aziende. E c’è chi lo ha battuto a livello di età: infatti nel 2019 Samaira Mehta, a soli 10 anni, è diventata Ceo della sua azienda: la bambina imprenditrice ha unito due sue passioni i giochi da tavolo e la programmazione. Mehta ha creato il primo gioco che insegna a programmare, si chiama CoderBunnyz ed è diventato famoso in tutto il mondo. Il gioco ovviamente fornisce solo le conoscenze di base della programmazione, ma è un ottimo stimolo per invogliare chi ha voglia di imparare dall’età di 4 anni fino a 104.

