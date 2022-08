Vacanze finite per Elisabetta Gregoraci, quantomeno per il figlio: Nathan Falco ha già ricominciato la scuola. Prima campanella del nuovo anno per il 12enne, il primogenito di Flavio Briatore e la conduttrice e showgirl calabrese. E come sempre, mamma Eli lo ha accompagnato non riuscendo a trattenere l’emozione.

Si sta facendo grande il figlio di Elisabetta Gregoraci, ma per lei è sempre commovente il ritorno sui banchi. E anche quest’anno non ha rinunciato a immortalare il momento sul suo Instagram con foto e una dolce dedica. “È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco”, ha scritto.





Elisabetta Gregoraci figlio già a scuola: quanto costa

E ancora: “È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno. Imparare a crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”.

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha ripreso le lezioni a fine agosto perché frequenta un istituto privato internazionale e il calendario imposto agli studenti è un po’ diverso rispetto a quello delle scuole pubbliche. Nathan Falco vive infatti a Montecarlo, dove sorge uno dei migliori istituti europei, The International School of Monaco.

Quanto costa la retta? Va dai 10mila ai 30mila euro l’anno e accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. Il secondogenito di Briatore dovrebbe frequentare questa scuola per un altro paio d’anni, prima di andare a studiare in un collegio in Svizzera, come desidera il suo famoso papà. Nelle foto del suo primo giorno di scuola Elisabetta Gregoraci non rinuncia allo stile: indossa un completo di seta arancione e nero e gli iconici sandali a ciabatta di Hermès, modello Oran in pelle nera. Il figlio invece è in divisa blu, con bermuda e polo, ma sotto ha le sue sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro.

