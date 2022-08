Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua terra di origine, Soverato, e lo ha fatto per un compleanno speciale. I fan della conduttrice di Battiti Live sono rimasti a bocca aperta e si sono anche commossi dinanzi a delle foto meravigliose. La donna è apparsa molto sorridente per un evento davvero importante e tanto atteso. Ovviamente non potevano mancare i commenti dei follower della calabrese, tra questi presenti anche tanti ricevuti da personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Per Elisabetta Gregoraci questo rientro a Soverato per un compleanno storico è stato accolto positivamente dai suoi fan. Pochi giorni fa invece si è lasciata andare ad un momento nostalgia: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti. Mi manchi mamma”. Un dolore, quello per la perdita della madre, che continua a fare male. Male come l’amore che non riesce a trovare. Per fortuna a darle soddisfazione c’è il lavoro e il suo adoratissimo figlio Nathan Falco.





Elisabetta Gregoraci a Soverato per il compleanno della nonna

Elisabetta Gregoraci lo aveva fatto anche nel 2021 e ha rispettato questo evento anche quest’anno. Ha avuto molto piacere a ritornare a Soverato per un compleanno veramente indimenticabile. Si è immortalata con la festeggiata speciale al ristorante e le ha anche scritto una dedica memorabile. Parole arrivate dal profondo del suo cuore, infatti non c’è bisogno di averci pensato a lungo, visto che le saranno uscite spontanee tenuto conto dell’amore immenso provato nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci ha celebrato a dovere il compleanno di sua nonna, che si chiama proprio come lei, la quale ha festeggiato 101 anni: “Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101!! 🎂 Sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto ❤️”. Fotografata non solo la sua amatissima nonna, ma anche la torta preparata per l’anziana signora con il numero 101 scritto sulla stessa. L’età è tra l’altro portata alla grande dalla donna, che davvero non sembra aver superato il secolo. Momento bellissimo per la showgirl.

La sorella Marzia Gregoraci ha commentato con dei cuori rossi, mentre Elena Barolo ha scritto: “Bellissima e tantissimi auguri nonna Elisabetta!!!”. Poi Giada De Blanck: “Auguri”, Francesco Oppini: “Auguri cara” e altri due auguri di compleanno da parte pure di Alan Palmieri e Manila Nazzaro. 101 anni e non sentirli e l’augurio più grande è che il 24 agosto dell’anno prossimo Eli possa farle spegnere le 102 candeline.

