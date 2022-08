“Mi manchi”. Elisabetta Gregoraci, niente si cancella: il dolore bussa alla porta

Elisabetta Gregoraci è stata in queste settimane al centro del gossip. Lo scorso 11 luglio, durante le prove di Battiti Live era sorvolato sulla sua testa un aeroplano con un messaggio inequivocabile. “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. L’aereo era stato immortalato da Radio Norba, che ne aveva messo una foto sui social. Non era la prima volta che succedeva. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip aveva ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Il nome circolato era quello di Giulio Fratini. Un gossip che si era rafforzato fino quasi alla certezza.



Nonostante gli svariati pettegolezzi sulla frequentazione con l’ex di Raffaella Fico, Giulio Fratini, solo di recente pare sia stata proprio l’ex marito di EliGreg a smentire. Stando a quanto si legge su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi avrebbe chiesto delucidazioni sulla liaison tra la Gregoraci e Fratini proprio all’ex manager della Formula Uno. Risposta? “Non credo proprio”, avrebbe dichiarato Flavio Briatore.





Elisabetta Gregoraci, la dedica per la mamma scomparsa



D’altronde come si sa, dopo il divorzio avvenuto nel 2017, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nella vita di Elisabetta Gregoraci hanno fatto capolino altri amori dopo Flavio, come l’ex pilota Francesco Bettuzzi e il flirt con Pierpaolo Pretelli. E nonostante le loro vite sentimentali abbiano preso direzioni diverse, la coppia di ex coniugi tende spesso a tutelarsi reciprocamente dimostrandosi salda per amore del figlo Nathan Falco che oggi ha 11 anni. (Leggi anche “Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova)



Intanto nelle ore scorse Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un momento nostalgia. Nel post condiviso su Instagram Elisabetta Gregoraci ha infatti scritto: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti. Mi manchi mamma”. Un dolore, quello per la perdita della madre, che continua a fare male. Male come l’amore che non riesce a trovare. Per fortuna a darle soddisfazione c’è il lavoro.



Archiviato Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno, Elisabetta Gregoraci è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai Due che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Per l’ex gieffina – stando a quanto scrive Di Più – si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, al momento top secret.

