“Il suo vero fidanzato”. Elisabetta Gregoraci, altro che Giulio Fratini: chi le fa battere il cuore è lui

Elisabetta Gregoraci, un amore segreto nella sua vita? Dopo la rottura da Flavio Briatore, pare che il cuore dell’ex gieffina e conduttrice sia tornato a battere. E questa volta la tanto chiacchierata liaison con Giulio Fratini, sembra non c’entrare assolutamente nulla.

Elisabetta Gregoraci, nuovo amore. Ebbene, i fan della conduttrice di Battiti Live non aspettavano altro di venire a conoscenza di un nuovo amore nella vita dell’ex gieffina. Come si apprende dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, pare che l’uomo misterioso sia imprenditore.





Elisabetta Gregoraci, nuovo amore dopo la smentita di Flavio Briatore

Nonostante gli svariati pettegolezzi sulla frequentazione con l’ex di Raffaella Fico, Giulio Fratini, solo di recente pare sia stata proprio l’ex marito di EliGreg a smentire. Stando a quanto si legge su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi avrebbe chiesto delucidazioni sulla liaison tra la Gregoraci e Fratini proprio all’ex manager della Formula Uno. (Elisabetta Gregoraci con l’ex di Raffaella Fico).

Risposta? “Non credo proprio”, avrebbe dichiarato Flavio Briatore. D’altronde come si sa, dopo il divorzio avvenuto nel 2017, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nella vita di Elisabetta Gregoraci hanno fatto capolino altri amori dopo Flavio, come l’ex pilota Francesco Bettuzzi e il flirt con Pierpaolo Pretelli.

E nonostante le loro vite sentimentali abbiano preso direzioni diverse, la coppia di ex coniugi tende spesso a tutelarsi reciprocamente dimostrandosi salda per amore del figlo Nathan Falco che oggi ha 11 anni.

