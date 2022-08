Elisabetta Gregoraci nuovo programma e pure nuovo fidanzato. A quanto si dice è un periodo fortunato su tutti i fronti per la conduttrice, showgirl ed ex concorrente del GF Vip. Dal punto di vista professionale, è ancora in tv con Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno.

Non solo. La 42enne ex moglie di Flavio Briatore è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai2 che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Inoltre, scrive il settimanale Di Più, per lei si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, che però al momento resta top secret.





Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato? “Con l’ex di Raffaella Fico”

Le belle novità non sarebbero finite qui, stando sempre al magazine Di Più: Elisabetta Gregoraci ha anche ritrovato l’amore. Chi è – o meglio sarebbe – il nuovo fidanzato? Da qualche settimana la conduttrice di Battiti Live sta frequentando il ricco imprenditore Giulio Fratini, ex fiamma di Raffaella Fico e Roberta Morise, si legge.

Conferme, ma nemmeno smentite, non sono arrivate dai diretti interessati ma Di Più, tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato Giulio Fratini a un’inaugurazione e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi (che è di proprietà di Flavio Briatore).

Alcuni amici di Giulio Fratini, che fino alla scorsa primavera era legato a Roberta Morise hanno spifferato che lui ed “Elisabetta Gregoraci sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri”.

Classe 1992, Giulio Fratini è di 12 anni più giovane della conduttrice. Figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle, è un manager che si è distinto in diversi settori come bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Nell’estate 2020 ha avuto breve frequentazione con Raffaella Fico.

