“Sta con lei!”. Brad Pitt, addio Angelina. Il gossip è pazzesco: “Ormai fanno coppia fissa”

Addio Angelina Jolie, ora Brad Pitt si sta frequentando con Emily Ratajkowski. O almeno è quello che dicono alcune riviste scandalistiche americane. Il motivo? L’attore e la top model sono stati avvistati insieme più di una volta nell’ultimo periodo. A quanto pare i due avrebbero iniziato a frequentarsi da poco e la differenza d’età – lui 58 anni, lei 31 – non sembra essere un problema, anzi. Tutti fanno presente che si tratta ancora di una conoscenza ancora agli inizi, che potrebbe non portare a nulla.

Tuttavia i fan di entrambi gli schieramenti sognano. Dal loro punto di vista, i due preferiscono non commentare i gossip sulla loro vita privata. Da quello che si dice, Brad ed Emily vorrebbero conoscersi più a fondo prima di sbilanciarsi pubblicamente. Insomma, c’è bisogno di tempo. Qualcuno saprà infatti che Emily Ratajkowski ha da poco annunciato la separazione dal padre di suo figlio: l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard. Una storia che andava avanti dal 2018 la loro.

Brad Pitt si sta frequentando con Emily Ratajkowski

Ora però pare che la modella abbia deciso di allontanare l’uomo dopo aver scoperto una serie di tradimenti che l’avrebbero fatta soffrire parecchio. D’altro canto Brad Pitt è invece single dal 2016, da quando, ricorderete, ha detto addio ad Angelina Jolie. Naturalmente negli ultimi sei anni il divo di Hollywood ha avuto diverse frequentazioni ma nulla di davvero importante.

Tra l’altro la causa legale con l’ex moglie per l’affidamento dei figli – che non è ancora conclusa – sembra lo abbia provato parecchio. I due attori non sono ancora riusciti a divorziare ufficialmente e a trovare un accordo per il bene dei sei figli in comune. Page Six attribuisce gran parte della colpa alla Jolie, per niente disposta a trovare un punto di incontro con Brad.

Da quello che si dice, la Jolie non vuole concedere all’ex marito la custodia congiunta dei figli che, tra l’altro, sono tutti dalla sua parte. Solo Shiloh, 16 anni, è riuscita a mantenere un buon legame con il padre tanto da litigare spesso con la madre per trascorrere più tempo col papà. Il motivo? Ancora nessuno lo sa.

