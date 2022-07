Emily Ratajkowski, tradimento del marito. Questa la voce clamorosa che è uscita fuori in queste ore e che sta facendo impazzire il gossip estivo. Una notizia davvero inaspettata, visto che sembrava che tutto procedesse per il verso giusto. Solamente un anno fa festeggiavano l’arrivo del loro figlio e quindi la loro unione amorosa sembrava essere ancora più forte. Ma ora l’incredibile rumor sul comportamento infedele del coniuge, che rischia di aver compromesso del tutto il loro matrimonio.

Emily Ratajkowski, tradimento del marito e rottura dunque imminente. Almeno queste sono le indiscrezioni che sono trapelate fin qui. Alcuni mesi fa lei ha deciso di affrontare l’argomento che l’ha molto ferita. La descrizione dell’accaduto è stata riportata in anteprima sulle pagine del Sunday Times e ripresa da Fanpage: “Dal nulla, ho sentito la freddezza e delle mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata istintivamente, guardando Robin Thicke“.





Emily Ratajkowski, tradimento del marito Sebastian Bear-McClard

Emily Ratajkowski, tradimento del marito confermato da fonti attendibili e ora il naufragio delle loro nozze è praticamente dietro l’angolo. La notizia è stata riportata in anteprima dal sito Page Six, che è riuscito a mettersi in contatto con una persona che è molto vicina non solo alla supermodella ma anche a Sebastian Bear-McClard. Il racconto non ha bisogno di interpretazioni ed è stato più duro del previsto, infatti ha fatto comprendere che l’uomo non si sia reso protagonista di questo gesto una sola volta.

A Page Six questa fonte ha riferito: “Certo, ha tradito. Ma lui è un traditore seriale”. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard erano circolate per la prima volta alcuni giorni fa, visto che alcuni attentissimi fan si erano accorti che lei era apparsa senza indossare il classico anello nuziale. Un presagio di qualcosa di negativo, che effettivamente è stato confermato da questa rivelazione scioccante sul conto del marito. Si attendono notizie ufficiali dalla coppia.

Emily Ratajkowski, classe 1991, è originaria degli Stati Uniti d’America. Nel febbraio del 2018 aveva informato i suoi follower di Instagram di essersi unita in matrimonio in gran segreto con l’attore americano Sebastian Bear-McClard. L’11 marzo del 2021 è venuto alla luce il figlio della coppia, che è stato chiamato Sylvester Apollo. E ora l’indiscrezione sul tradimento di lui.

