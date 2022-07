Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle. A ufficializzare la notizia i diretti interessati sui rispettivi profili Instagram. Un momento indimenticabile per la coppia italiana, molto nota nel mondo della politica, che finalmente sono riusciti a dirsi di sì. Avevano programmato le nozze due anni fa, che avrebbero dovuto essere celebrate in Israele, poi l’arrivo improvviso della pandemia da coronavirus aveva stravolto i loro piani e solamente ora si sono dichiarati il loro amore eterno. E lo hanno fatto in Italia.

Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle nella città di Milano. E parlando di nozze famose si sono sposati nelle scorse ore anche Ozge Gurel e Serkan Cayoglu. Le nozze in Germania sono state celebrate tra pochi intimi e gli sposi hanno deciso di non accettare nessun regalo. Solo donazioni alla Hope Foundation for Children with Cancer a favore dei bambini malati di cancro. La sposa ha scelto un abito semplice bianco in tulle, corto alla caviglia, con copricapo. Per lo sposo uno smoking.





Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle

Claudio Martelli, matrimonio con Lia Quartapelle. E a catturare l’attenzione di molti è anche l’importante differenza di età tra i due sposi. Lui ha infatti 78 anni, mentre lei 39. Festeggerà comunque a brevissimo il suo 40esimo compleanno, precisamente a Ferragosto. Il sì ha avuto luogo nel capoluogo lombardo davanti a non molti invitati, esattamente all’interno della sala del Comune a Palazzo Reale. Bellissimi gli abiti scelti: lei si è presentata con un vestito color crema e lui in abito scuro con un fiore di colore rosso nel suo taschino.

Lia Quartapelle, a corredo della foto in cui i due neo sposi si scambiano in modo entusiasta le fedi, ha scritto: “Tu sei tutto ciò che voglio. 14 luglio 2022. Photo Credits Duefili”. Claudio Martelli, classe 1943, è stato un esponente del Partito Socialista Italiano, dei Socialisti Democratici Italiani e del Nuovo PSI. Dirige il giornale Avanti! ed è stato ministro di Grazia e Giustizia dal 2 febbraio del 1991 al 10 febbraio del 1993, quando come presidenti del Consiglio ci sono stati Giulio Andreotti e Giuliano Amato.

Lia Quartapelle, classe 1982, è una deputata della Repubblica Italiana e l’inizio del suo mandato è arrivato il 15 marzo del 2013. Lei fa parte del gruppo parlamentare del Partito Democratico. Da segnalare nell’estate del 2018 la sua richiesta al governo italiano di convocare l’ambasciatore russo in Italia per un presunto attacco hacker effettuato da 400 individui.

