Fiori d’arancio per la coppia di attori. Una notizia splendida per la coppia di neo-sposini che dopo la cerimonia intima in Germania, hanno preso la decisione di onorare anche l’Italia. I volti della serie tv Cherry Season-La stagione del cuore trasmessa da Mediaset qualche estate fa ha proferito il fatidico ‘si’ ma è pronta a rifarlo anche in Italia tra un mese.

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, la cerimonia in Germania è stata celebrata nella cittadina di Karlsruhe. Per la coppia di attori il 14 luglio rappresenterà da questo momento in poi una data indimenticabile, ma al calendario di un grande amore si aggiungerà anche il 13 agosto quando i neo-sposini festeggeranno anche in Italia.





Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, le nozze bis anche in Italia

Sette anni di amore condiviso e il fatidico ‘si’ che arriva al cospetto dei parenti e amici più intimi. E si può dire che sarebbe stato proprio il set di Cherry Season-La stagione dell’amore nel 2015 a portare fortuna. I due si sono conosciuti proprio durante il lavoro e da allora sono sempre stati inseparabili.

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sempre molto discreti ma aperti a comunicare ai fan i traguardi più importanti e significativi. Le nozze in Germania sono state celebrate tra pochi intimi e gli sposi hanno deciso di non accettare nessun regalo. Solo donazioni alla Hope Foundation for Children with Cancer a favore dei bambini malati di cancro.

Affezionti da sempre anche all’Italia, la coppia di neo-sposini ha deciso inoltri di celebrare le nozze bis presso lo splendido castello di Verona il prossimo 13 agosto. E chissà se gli abiti resteranno gli stessi. La sposa ha scelto un abito semplice bianco in tulle, corto alla caviglia, con copricapo. Per lo sposo uno smoking. Eleganza e discrezione e anche un cuore decisamente grande. Auguri agli sposini.

“Chi è davvero Noemi Bocchi”. Totti, fuori anche i ‘segreti’ della nuova fidanzata