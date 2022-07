“Finalmente sì”. Fiori d’arancio per la coppia di famosi: location da sogno e ospiti vip

Fiori d’arancio per coppia. Finalmente il noto chef pasticcere di Real Time è convolato a nozze con la compagna e questo dopo svariati rinvii e imprevisti. Per l’occasione lo sposino aveva già reso noto a tutti che sarebbe stato lui personalmente a curare il progetto della splendida torta nuziale.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti, nozze indimenticabili il 9 luglio 2022, a Lucca, ovvero proprio nella città di origine dello sposo. La coppia ha pronunciato il fatidico ‘si’ presso la basilica di San Frediano. Tanti gli invitati tra cui persino Paco, fedele amico a quattro zampe di Chiara e Damiano.





“In questi giorni mi avete fatto tante domande sulla torta del matrimonio… Il progetto l’ho fatto io, ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita”, ha scritto Damiano Carrara su Instagram di recente.

Splendidi e sorridenti, Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno sfoggiato un look molto elegante. Lei in abito bianco classico, lungo, con strascico e velo, mentre lo sposo ha optato per un completo blu e una camicia bianca, con un fiore all’occhiello e papillon. Tra gli invitati la collega dello sposo Katia Follesa e Angelo Pisani.

Una volta terminata la cerimonia religiosa, sposi e invitati hanno proseguito i festeggiamenti presso la villa in provincia di Pisa. Nozze rimandate più volte, come si diceva all’inizio, proprio a causa del Covid, ma anche per un brutto incidente domestico capitato a Chiara nel maggio 2021. Ma tutto questo non ha certo impedito che i due coronassero il sogno di una vita. E i fan non possono che gioire insieme alla nuova coppia di sposini. La meta del viaggio di nozze? Si vedrà.

