“Eri così buono”. Sonia Bruganelli in lutto, la pessima notizia l’ha distrutta dal dolore

Sonia Bruganelli, lutto per la moglie di Paolo Bonolis. La notizia ha sconvolto il mondo della televisione e milioni di italiani e ovviamente anche lei, che non poteva restarne indifferente. Per questo motivo ha deciso di pubblicare una storia Instagram, nella quale ha inserito una foto accompagnata da una didascalia breve ma significativa. Un momento davvero difficile per l’opinionista del Grande Fratello Vip, che conosceva molto bene colui che purtroppo è morto nelle scorse ore.

Sonia Bruganelli in lutto, ma almeno a livello professionale ha ricevuto buone notizie con la sua riconferma nell'edizione numero 7 del GF Vip di Alfonso Signorini.





Sonia Bruganelli, lutto improvviso e tristezza immensa per l’imprenditrice e coniuge di Paolo Bonolis, che ha scritto: “Riposa in pace gigante buono”. Chi è morto era uno dei volti principali della trasmissione di Avanti un altro e aveva una passione immensa nei confronti delle arti marziali e di body building. Inoltre, il sito TvBlog ha fatto sapere che lui stesso si era soffermato su alcune sue problematiche di salute non meglio precisate. E ora è sopraggiunto il decesso all’età di 44 anni.

A perdere la vita è stato Emanuele Vaccarini, conosciuto da tutti come Il Gladiatore del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro. I suoi quesiti ai concorrenti della trasmissione di Canale 5 facevano riferimento all’antica Roma, quindi da qui era nato il suo soprannome. Prendeva parte alle puntate da tre anni ed era anche maestro di arti marziali miste. Come detto prima, non sono state diffuse informazioni sulle cause della dipartita, anche se soffriva di qualche patologia.

Lo “iettatore” lo ha invece ricordato così: “Gigante buono, amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua vita, di sua madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha”. Dunque, in tanti lo stanno piangendo disperatamente in queste ore.

Lutto ad Avanti un altro, è morto uno dei personaggi più amati