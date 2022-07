Avanti un altro in lutto. È morto uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L’uomo ricopriva il ruolo dal 2019. Dopo aver preso parte al programma come concorrente, era stato richiamato dalla produzione per entrare a far parte del cast del minimondo.

Nato nel 1977, Emanuele Vaccarini avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 18 luglio, non era sposato e non aveva figli, ma proprio grazie al programma di Canale 5 aveva conosciuto la fidanzata Federica, presente per qualche puntata. Oltre a far parte di Avanti un altro, negli ultimi anni aveva anche fatto la comparsa, nel ruolo di Gladiatore, in alcuni film storici.





Avanti un altro in lutto: morto il Gladiatore Emanuele Vaccarini

Avanti un altro in lutto – Emanuele Vaccarini era diventato istruttore di MMA ed era stato insegnante presso il Krav Lab. Era appassionato di body building, pugilato, scherma medievale, giapponese e vichinga e karate, passione nata grazie alla madre. Il Gladiatore di Avanti un altro lavorava alle ferrovie e con i suoi follower amava condividere ricette della tradizione romana. Figlio di un ex calciatore, Emanuele Vaccarini – secondo quanto riporta TVBlog – avrebbe parlato sui social di alcuni problemi di salute.

Avanti un altro in lutto per la scomparsa del Gladiatore – Tanti i commenti lasciati sui social in ricordo dello storico personaggio della trasmissione condotta da Paolo Bonolis, tra questi quello di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, che gli ha dedicato un post nelle Instagram Stories: “Riposa in pace gigante buono”. E ancora Francesco Nozzolino, anche lui noto personaggio del minimondo di Avanti un altro.

“Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo. È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero”, ha scritto Francesco Nozzolino ricordando Emanuele Vaccarini, ‘Il Gladiatore’ del salottino.

