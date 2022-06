Incidente a Ciao Darwin, Gabriele Marchetti accusa Paolo Bonolis e come sta oggi, a tre anni dal terribile incidente. Nel 2029 la trasmissione di Canale 5 è stata al centro di terribili incidenti e polemiche, dopo ciò che è accaduto durante la sfida del Genodrome al concorrente Gabriele Marchetti, rimasto tetraplegico dopo una caduta dai rulli della famosa sfida della trasmissione.

Il concorrente è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’incidente è stato sottoposto anche un un delicato intervento. In tutto questo arco di tempo il concorrente di Ciao Darwin ha subito diverse operazioni chirurgiche e per un anno è rimasto in ospedale. Accanto a lui sono rimasti la moglie e il figlio, che in questi anni, da quando ha perso l’uso dei movimenti, lo aiutano “per ogni atto quotidiano”, come rivelato dallo stesso Gabriele Marchetti.





Incidente a Ciao Darwin, Gabriele Marchetti parla dell’incidente e accusa Paolo Bonolis. A distanza di tre anni dal fatto, il diretto interessato ha rotto il silenzio, rivelando quali sono i suoi pensieri alla luce del terribile incidente che gli ha stravolto la vita. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha lanciato anche delle accuse al conduttore Paolo Bonolis.

“Per me è stato il crollo totale. Mi sono sentito disperato, come i miei familiari poiché ci siamo ritrovati da un giorno all’altro con la vita completamente stravolta”, ha raccontato ricordando quei terribili momenti, quando dopo l’incidente a Ciao Darwin i medici gli dissero che sarebbe rimasto paralizzato a vita. E da quel giorno la sua vita è diventata un incubo: “Sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie e mio figlio per ogni atto quotidiano”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Spero che #Bonolis smentisca le dichiarazioni di Gabriele Marchetti, il concorrente della sua trasmissione #ciaodarwin rimasto paralizzato dopo un gioco che dice di non aver ricevuto mai neanche una telefonata dal conduttore.Sarebbe umanamente imbarazzante e non aggiungo altro. — Fabio Martini RTR 99 (@Fabio_Martini_) June 13, 2022

Incidente a Ciao Darwin, Gabriele Marchetti accusa Paolo Bonolis. L’ex concorrente ha confessato che il conduttore non lo ha mai cercato: “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, ha detto Gabriele Marchetti.

