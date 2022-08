“Cosa penso di loro 2”. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, Flavio Briatore a gamba tesa

Lo scoro 11 luglio, durante le prove di Battiti Live era sorvolato sulla testa di Elisabetta Gregoraci un aeroplano con un messaggio inequivocabile. “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. L’aereo era stato immortalato da Radio Norba, che ne aveva messo una foto sui social. Non era la prima volta che succedeva. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip aveva ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Il nome circolato era quello di Giulio Fratini. Un gossip che si era rafforzato fino quasi alla certezza.



Conferme, ma nemmeno smentite, non sono arrivate dai diretti interessati ma Di Più, tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato Giulio Fratini a un’inaugurazione e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi (che è di proprietà di Flavio Briatore).





Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, parla Flavio Briatore



Alcuni amici di Giulio Fratini, che fino alla scorsa primavera era legato a Roberta Morise hanno spifferato che lui ed “Elisabetta Gregoraci sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri”. Ora sulla questione interviene anche Flavio Briatore. (Leggi anche “Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova)



Stando a quanto si legge su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi avrebbe chiesto delucidazioni sulla liaison tra la Gregoraci e Fratini proprio all’ex manager della Formula Uno. Risposta? “Non credo proprio”, avrebbe dichiarato Flavio Briatore, che ancora oggi continua a vedere assiduamente Elisabetta Gregoraci per amore del figlio Nathan Falco che ha undici anni.



Insomma, tutto avvolto nel mistero. Tornando al lavoro archiviato Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno, Elisabetta Gregoraci è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai Due che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Per l’ex gieffina – stando a quanto scrive Di Più – si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, al momento top secret.

