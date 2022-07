“Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova

Elisabetta Gregoraci e Sanremo. La showgirl ora dice la sua sul festival più amato dagli italiani. Lo ha fatto dalle colonne di TV, Sorrisi e Canzoni. Elisabetta nei giorni scorsi era stata duramente criticata da Karina Cascella dopo che, nel corso di un’intervista, aveva rivelato come il suo mito da bambina fosse madre Teresa di Calcutta, la religiosa simbolo della lotta alla povertà scomparsa nel 1997. La Cascella aveva sparato a zero. “Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello – riporta il sito Isa e Chia -. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazioni sono davvero assurde e offensive da leggere”.



“Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in mezzo alla povera gente. Può fare tutta la beneficenza che vuole, signori miei. Forse non avete capito di chi ha parlato. Ha parlato di una donna che si è annullata per gli altri. Che ha dedicato tutta se stessa fino al suo ultimo respiro a chi aveva bisogno”.





Elisabetta Gregoraci a Sanremo? Parla la showgirl



“E di certo che non condividerebbe mai lo stile di vita tenuto dalla signora in questione. Lusso sfrenato e sfarzo ostentato da anni. Quindi qui si parla di due cose diverse. Non si tratta di beneficienza, ma bensì di valori e di morale altissima. Va veramente a cozzare con Montecarlo, le barche, il Kenya e il lusso sfrenato. A me viene da ridere leggendo una dichiarazione del genere. Ma veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa ridere”. (Leggi anche “Perché si è messa con Flavio Briatore…”. L’ex manager di Elisabetta Gregoraci sgancia la super-bomba)



Elisabetta Gregoraci per ora non risponde preferendo concentrarsi sulla carriera. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, rispondendo a una domanda sul Festival di Sanremo, ha risposto così: “Sarebbe una bella ciliegina sulla torta, se mai dovesse capitare”. Sempre nella stessa intervista aveva raccontato il motivo per il quale ha deciso di essere single.



“Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni. Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”.

“Perché sono ancora single”. Elisabetta Gregoraci se lo lascia scappare: “C’è una cosa…”