Elisabetta Gregoraci, perché è ancora single è un quesito che non riusciva davvero a trovare risposte certe. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto però il silenzio su Grazia e ha fatto la sua personalissima confessione. Ma si è soffermata anche sul suo stato di forma: “A casa mi alleno, ma devo tanto al Dna e allo sport. Mio padre era un istruttore di karate e con lui sono diventata cintura nera. Di recente ho messo fuori causa un ladro a casa mia, sono riuscito a bloccarlo e a chiamare la polizia. Sembrava di essere in un film”.

Sempre nella conversazione con il settimanale Grazia, Elisabetta Gregoraci ha detto sul fatto di non essere impegnata sentimentalmente: “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata. Abito nel Principato di Monaco da anni, perché la mia famiglia vive lì, ma viaggio spesso per lavoro, dall’Italia all’Inghilterra e alla Spagna. Sono una trottola, ma adoro questa vita frenetica, non potrei mai stare a casa a preparare feste, seduta sul divano, con una coppa di champagne in mano”.

Infine, Elisabetta Gregoraci ha voluto dire ancora: “Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto. E tendo sempre a vedere il bello anche negli altri, mi hanno cresciuta così”.

