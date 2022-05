Elisabetta Gregoraci torna in tv. Dopo mesi di silenzio la showgirl e conduttrice è pronta per una nuova sfida. Nei mesi scorsi si era vista di sfuggita sui social. Una delle ultime volte in occasione del compleanno del figlio Nathan Falco. “Tanti auguri vita mia…Da quando sei venuto al mondo il 18 marzo di 12 anni fa la mia vita è cambiata”, aveva scritto. Il messaggio era poi continuato con toni molti più dolci accolto dai like di migliaia di fan. Continuava Elisabetta.



“Mi hai reso una persona migliore, una mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto. E questo non cambierà mai. P.S.: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto scrivere solo…tanti auguri amore mio, ma lo sapete che quando parlo di lui mi emoziono”. E si è quindi scusata, scrivendo ancora: “Nathan, la mamma è fatta così. Ti amo, buon compleanno”.

Elisabetta Gregoraci: età, altezza, peso, figlio, e la verità sulla rottura con Briatore





Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live



Nei mesi scorsi aveva voluto intervenire anche sul conflitto russo – ucraino nelle prime settimane di guerra. “Buon pomeriggio amici e amiche di Instagram. Siete sempre abituati a vedermi super sorridente e super positiva, e cerco di esserlo per tutti voi perché è giusto così. Devo esser sincera, sono giornate dove sono in down, sono preoccupata”.



“Le immagini della guerra, questi bambini che stanno soffrendo, mi hanno destabilizzata. Sto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire”. Poi un lungo silenzio, rotto dai like all’ex marito Flavio Briatore dopo l’intervento ai tendini. L’ex moglie e madre di Nathan Falco aveva commentato con due pollici alzati e un’emoticon coni cuori e il suo commento, ovviamente, ha ricevuto migliaia di like.



Ora per la showgirl è però il momento di mettersi al lavoro. Nel dettaglio Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live la kermesse musicale in onda su Italia Uno nei mesi più caldi. Cade quindi la candidatura di Alessia Marcuzzi (per mesi data come possibile timoniera dello show). Accanto a EliGreg non mancherà il conduttore di TeleNorba Alan Palmieri, che figura anche tra gli organizzatori del Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il gesto dopo l’intervento