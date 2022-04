“Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico @albertozangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.

Con queste parole e una foto dall’ospedale, Flavio Briatore ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il 71enne, da alcune settimane impegnato nel suo nuovo ruolo di testimonial ufficiale della FIA per il brand della Formula 1, ha spiegato che dovrà fermarsi per un po’.





Flavio Briatore, dopo l’intervento il gesto di Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore soffriva già da qualche tempo di problemi alla gamba sinistra. “La tenorrafia è una particolare tipologia di intervento chirurgico che consiste nella sutura di due parti del tendine che risultano essere recise per via di un qualsiasi evento di natura traumatica o di una rottura spontanea su base infiammatoria o degenerativa”, riporta il sito del CCTM (Centro Chirurgia Traumatologia Mano) di Roma.

Tanti i messaggi ricevuti da parte dei fan, che non hanno dimenticato di inondare l’imprenditore con una cascata di cuori. Una pronta guarigione, dunque, questo l’augurio per Flavio. Ma il suo sorriso sottolinea chiaramente che la grinta non tarderà a tornare meglio di prima. E non poteva mancare il supporto di Elisabetta Gregoraci.

L’ex moglie e madre di Nathan Falco ha commentato con due pollici alzati e un’emoticon coni cuori e il suo commento, ovviamente, ha ricevuto migliaia di like. Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati da diversi anni ma tra i due è rimasto un rapporto di grande stima e affetto.

“Mi sono operato”. Flavio Briatore, il messaggio dall’ospedale dopo l’intervento: “Ringrazio i medici”