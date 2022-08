“Beccati”. Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato: 12 anni più giovane e tante ex famose

Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato per la showgirl? Sembrerebbe proprio di sì. E dire che solo lo scorso maggio Elisabetta spiegava di non riuscire a trovare un uomo. “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata”, aveva spiegato in un’intervista al settimanale Grazia. E ancora: “Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”.



Eppure qualcosa bolliva già in pentola. Lo scoro 11 luglio infatti, durante le prove di Battiti Live era sorvolato sulla sua testa un aeroplano con un messaggio inequivocabile. “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. L’aereo era stato immortalato da Radio Norba, che ne aveva messo una foto sui social. Non è la prima volta che succede. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip aveva ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo.





Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è Giulio Fratini?



Già in quei mesi, i rumors parlavano di un ammiratore segreto, o meglio un uomo che la corteggiava in modo serrato e non badando a spese. E se la voce fosse confermata di badare a speso l’uomo in questione non avrebbe proprio bisogno. Il presunto nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci sarebbe infatti Giulio Fratini. (Leggi anche “Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova)



Classe 1992, di 12 anni più giovane di lei, rampollo di una famiglia estremamente nota. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, suo padre è il fondatore del noto brand Rifle, titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo ovvero un miliardo di euro circa. Probabilmente è proprio il padre a trasmettere a Giulio la sua passione per il mondo delle imprese.



A rivelare l’ultima indiscrezione sulla vita sentimentale della showgirl è il settimanale Di Più. Giulio non è nuovo al mondo dello spettacolo: èè stato legato anche alla conduttrice Rai, Roberta Morise e che si vociferava avesse una storia con Aida Yespica. La Gregoraci e il manager sarebbero stati avvistati più volte insieme, anche in atteggiamenti inequivocabili al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi.

