Ballando con le stelle, arriva la candidatura di un noto volto di Mediaset e Milly Carlucci sembra pensarci. Nelle ultime settimane si è parlato molto del programma con indiscrezioni sempre più fitte e primi nomi. Sei in particolare quelli che girano: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, il giornalista Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Bobby Solo e Bruno Barbieri. Per quanto riguarda la giuria, invece, non dovrebbero esserci particolari scossoni nonostante le parole di Milly Carlucci.

Sembra infatti che verrà confermato in blocco il gruppo che lo scorso anno ha fatto tanto bene. Gruppo che potrebbe trovarsi a giudicare un ex cavaliere di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le dichiarazioni riportate da Novella 200’ hanno il sapore di chi aspetta che il telefono suoni. “Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante”.





Ballando con le stelle 2023, Giorgio Manetti si candida per un posto

E ancora: “Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello”. Lui è Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma Galgani al centro negli ultimi tempi di chiacchiere legate al suo rapporto con Tina Cipollari. Si chiamavano anche “passerotto” e “passerottino” in studio ma anche fuori, lontani dalle telecamere, era proseguito questo rapporto di amicizia.

Come visto anche sui social, Tina Cipollari era solita fare visita a Giorgio Manetti quando andava a trovare a Firenze l’ex compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara. Poi qualcosa si è incrinato ed il vaso definitivamente rotto. A raccontare tutto è Amedeo Venza: “Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e l’ex cavaliere toscano si mostravano affiatati e amici sui social e in televisione. Il rapporto si è pian piano sgretolato”.

“E Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla”.