Sono già diversi i colpi di scena che stanno regalando le prime registrazioni di Uomini e Donne. Le anticipazioni parlano chiaro, tra grandi ritorni, faccia a faccia tanto attesi, annunci, scontri di fuoco e nuovi protagonisti. Sappiamo che hanno già fatto il loro ingresso in studio i due tronisti maschi, Brando e Cristian, ma anche la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto). E poi gli spoiler su quello che era il Trono Over.

Due grandi assenti, almeno per ora: nessuna traccia di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, ossia due grandi protagonisti del dating show di Canale 5. Ma anche un grande ritorno. Lo aveva chiesto ed è stata ascoltata dalla redazione: a diversi anni dalla sua uscita di scena, Barbara De Santi è di nuovo nel parterre femminile di UeD. Non solo lei, per i presenti in studio c’è stata un’altra sorpresa che è stata svelata solamente nelle ultime ore.

UeD, sorpresa: “È tornata in studio”

Nel corso delle ultime registrazioni, infatti, ha fatto capolino anche un’altra vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne: Pinuccia. La dama che avevamo lasciato furiosa con Tina Cipollari è stata ospite della prima puntata, come rivela su Instagram Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi.

E stando allo spoiler, l’ex dama è tornata negli studi del dating show per lanciare il suo singolo intitolato “La canzone di Pinuccia”. Dunque, per ora, pare che sia stata un’ospitata lampo, solo per presentare la canzone uscita questa estate. Tornerà definitivamente nel parterre? Dopo la discussione con Alessandro Rausa Pinuccia non si era più vista a UeD.

Ritorno definitivo o no, di certo dopo quell’uscita di scena turbolenta è stato inaspettato. Poche settimane fa Pinuccia aveva dichiarato di non aver alcun problema a rimanere a casa, anche perché non riusciva più a gestire gli attacchi da parte di Tina Cipollari. Si era anche espressa contro l’opinionista dopo i tagli voluti da Pier Silvio Berlusconi. Come reagirà Tina rivedendola in studio?