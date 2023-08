Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo a UeD. Come ospiti, s’intende. Tra i grandi protagonisti della registrazione avvenuta martedì 29 agosto 2023, anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Ex tronista ed ex corteggiatrice, si sono confrontati per più di un’ora sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia. Alla fine lui si è rifiutato di ballare con l’ormai ex fidanzata, che è finita in lacrime. Le anticipazioni diffuse dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni parlano anche di un’altra discussione accesa.

Sempre martedì 29 agosto, nello studio di Maria De Filippi è andato in scena un nuovo scontro feroce tra Tina Cipollari ed Elio. Dopo aver litigato subito nella puntata precedente (per un mancato saluto e per alcuni cannoli che la Vamp ha offerto al pubblico, ndr), l’opinionista storica di UeD e il cavaliere hanno litigato di nuovo e in modo piuttosto animato. A lei non è andato giù il termine “pazza” che le ha attribuito parlando con Aurora e da qui è nato un nuovo scontro di fuoco.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, l’annuncio a UeD

Ma come anticipato, tra i grandi protagonisti dell’ultima registrazione di UeD anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Fra pochi mesi la coppia nata nello studio di Maria De Filippi festeggerà il primo anniversario insieme e ora è tornata per raccontare come procedono le cose e i progetti per il futuro.

Si era già capito dai social, ma Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno confermato che la loro relazione va alla grande e che sono appena rientrati da un romantico viaggio a New York dove hanno anche festeggiato i 40 anni di lui. E a novembre brineranno di nuovo per il loro primo anno da fidanzati.

E pare che potrebbero suggellare questo traguardo con un passo molto importante: nello studio che li ha fatti conoscere la ex dama e l’ex cavaliere hanno anticipato che tra i loro progetti c’è quello di andare a convivere. Dove? A casa di lui, a Salerno, perché sarebbe la scelta più comoda per entrambi. Dunque Ida Platano lascerebbe Brescia per seguire il suo amore.