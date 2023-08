Una notizia bomba è trapelata nelle scorse ore su Uomini e Donne e riguarda il possibile ritorno di un tronista, che è stato molto amato dal pubblico. La sua avventura nel dating show di Maria De Filippi è stata molto positiva, ma purtroppo la sua relazione sentimentale non è andata come sperava. E alla fine è arrivata l’inevitabile rottura, che lo ha fatto ritornare single. E ora c’è chi sia certo che possa dare ancora il meglio di sé sempre sul trono del programma.

Tra l’altro, dopo questa indiscrezione su Uomini e Donne inerente il ritorno del tronista, Maria De Filippi è intervenuta ufficialmente per dire la sua su questa eventualità. Ne ha parlato nel corso di una delle registrazioni fatte in questi ultimi giorni di agosto e che i telespettatori vedranno a settembre. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e soprattutto qual è stata la risposta definitiva della conduttrice televisiva.

Leggi anche: “È pazza”. Uomini e donne, l’offesa choc a Tina Cipollari: momenti di tensione in studio





Uomini e Donne, c’è il ritorno di un tronista? La risposta di Maria

Ad annunciare tutto questo sono stati i siti Isa e Chia e GemmaPagali.it, poi la notizia è stata ripresa anche da Novella 2000. A Uomini e Donne potremmo assistere ad un clamoroso ritorna del recente tronista, che proprio l’anno scorso ha fatto la sua scelta. Poi l’amore con la sua ex corteggiatrice è svanito improvvisamente e adesso entrambi sono liberi. E ipotizzare un ritorno di fiamma appare praticamente impossibile.

Questo quanto sarebbe stato detto da un protagonista di UeD o da qualche persona comunque presente nel pubblico: “Dai, aggiungiamo un’altra sedia“. Il riferimento era a Federico Nicotera, che è apparso in studio come ospite. Carola Carpanelli, la sua ex, è molto decisa e ha confermato che non ci siano speranze per una riappacificazione. Maria De Filippi ha detto che lui non sarebbe ancora in condizione di affrontare il secondo percorso, anche perché ha confessato di non essersi ripreso del tutto.

Federico Nicotera ha invece reagito in un modo romantico e che fa intuire che sia ancora innamorato di Carola: “Accetterei solo se scendesse un’altra volta Carola”. Non sarebbe ancora aperto a nuove storie d’amore, ma in futuro tutto potrà ovviamente cambiare.