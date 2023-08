“Tina Cipollari è una pazza”, offesa choc a Uomini e Donne. È successo di tutto durante le ultime registrazioni del programma pomeridiano targato Maria De Filippi. E ancora una volta, al centro della polemica, c’è Tina Cipollari. Eppure stavolta non ha “grossi colpe”. La famosa opinionista vamp infatti, è stata attaccata senza colpo ferire. Cosa è successo in pratica? Vi basti sapere che nelle prossime puntate di Uomini e Donne accadrà un po’ di tutto: grossi colpi di scena come ad esempio dei clamorosi ritorni nello studio di Canale 5, sia legati al Trono Over che al Trono Classico.

Parliamo ad esempio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono tornati per raccontare come la loro storia sta andando avanti. Non solo, la famosa e bellissima parrucchiera di Brescia, stavolta non ha ritrovato in studio l’ex Riccardo Guarnieri. Proprio così, uno degli scoop è che né Riccardo né Armando Incarnato hanno fatto ritorno nel programma.





A dire la sua è stato infatti Lorenzo Pugnaloni che su Instagram racconta come Ida e Alessandro siano apparsi insieme “super carini”. Chiaramente i due hanno spiegato quello che hanno vissuto in questi mesi di relazione. A commento di ciò ecco che arriva Tina Cipollari che ha lanciato qualche battuta pesanti sui loro viaggi: “Una coppia davvero solida”.

Colpo di scena anche al Trono Over, dove Gemma Galgani è tornata a prendersi tutta la scena. La padrona di casa ha quindi mostrato l’esterna della dama torinese con il cavaliere Maurizio. Neanche ad immaginarla, tutti si sono schierati contro di lui: il motivo è semplice, sono tutti convinti che non sia realmente interessato alla dama torinese. Ma la vera novità è che Tina Cipollari ha difeso Gemma.

Sì, avete letto bene. Poi si è parlato di Aurora ed Elio che, parlavando di Tina Cipollari durante un ballo, hanno detto qualcosa di troppo. In realtà è stato Elio ad attaccare duramente l’opinionista, definendola “una pazza”. Bombe in arrivo sul trono di Uomini e Donne. Chissà come avrà reagito Tina Cipollari a queste offese.

