Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, Guendalina Tavassi è senza dubbio una di quelle che più è rimasta nel cuore del pubblico. Dopo il GF, diverse ospitate in televisione nei salotti di Barbara D’Urso e l’esperienza all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, seguendo la scia di molti personaggi provenienti dal mondo dei reality show, è diventata una influencer da oltre un milione di follower:

Sui social Guendalina posta continuamente foto e video delle sue giornate e del suo fisico pazzesco, che mostra con orgoglio. Classe 1986, originaria di Roma, è figlia di genitori separati, ha trascorso un’infanzia difficile a seguito del divorzio dei genitori e dopo la separazione è andata a vivere con il padre con il quale ha instaurato un rapporto forte e speciale. Ma è rimasta in ottimi rapporti anche con la madre.

Leggi anche: “Fatta fuori, chi se ne frega”. Cancellata dalla tv da Pier Silvio Berlusconi, la famosa reagisce così





Da quando è entrata al Grande Fratello Guendalina Tavassi ha mostrato un carattere forte e un grande carisma. Dopo la difficile separazione dal marito Umberto D’Aponte – una storia, quella tra i due, finita in tribunale visto chel’imprenditore napoletano con cui si era sposata nel 2013 e da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, è imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento – l’ex gieffina ha trovato la serenità grazie al nuovo fidanzato.

In queste ore Guendalina Tavassi ha fatto pulizia a casa e tramite le sue Instagram story ha mostrato ai suoi follower una serie di fotografie dal passato. Negli scatti si vede l’ex gieffina piccola insieme ai genitori, con il fratello Edoardo, ancora piccola mentre gioca con le bambole e durante il periodo dell’adolescenza.

Proprio queste foto hanno colpito l’attenzione dei follower dell’ex gieffina, ma anche della stessa Guendalina tavassi, che mostrando in particolare uno scatto ha commentato: “reperti archeologici”, parlando anche di quanto fosse più magra rispetto a oggi. Guendalina Tavassi ha sempre ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica e durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip anche il fratello Edoardo non ha perso occasione di pizzicarla con ironia: “Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo“.