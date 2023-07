Contro Pier Silvio Berlusconi arriva la critica pesantissima di una vip molto conosciuta ed ex grande fratello. Proprio il ridimensionamento del GF Vip è stata la miccia. Nel corso della presentazione dei palinsesti Pier Silvio aveva detto la sua. Il sito Biccy aveva ricordato innanzitutto le dichiarazioni di Signorini degli scorsi mesi, dopo il rimprovero di Pier Silvio Berlusconi mentre il GF Vip era ancora in corso: “Il nostro editore è intervenuto e ha manifestato il suo disappunto in maniera decisa per il mancato rispetto di certi limiti”.

“Parlo di parolacce, atteggiamenti aggressivi e clima indecoroso”. E ora il figlio di Silvio Berlusconi era ritornato alla carica, con parole decisamente molto chiare. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati”.





GF Vip, Guendalina Tavassi contro Pier Silvio Berlusconi

“Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”. “Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra“. Quindi, c’è grande curiosità su come si comporteranno i prossimi concorrenti.

Ma non ci sarà Guendalina Tavassi. “No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso”, premette polemica con evidente riferimento a Pier Silvio berlusconi. “Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro”.

“La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”, conclude Guendalina Tavassi.