Roberto Saviano escluso dalla Rai. È questa la decisione finale dell’azienda e dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Con questa decisone si annulla di fatto il programma che lo stesso autore campano aveva già iniziato a registrare. Parliamo di Insider – faccia a faccia col crimine, che avrebbe dovuto prendere il via a breve. Alla base di tutto ci sarebbe un fatto scatenante. Ovvero le affermazione di Saviano su Matteo Salvini, ministro attualmente in carica nel governo vigente.

Dopo un’interrogazione in commissione Rai mossa da Forza Italia, quindi, il consiglio di amministrazione ha deciso di prendere il toro per le corna e allontanare Roberto Saviano da Rai 3, canale dove sarebbe stato trasmesso il programma. Secondo l’ad di Rai, la decisione di escludere Saviano si fonda sulla considerazione che “il linguaggio utilizzato ripetutamente dal giornalista non è in linea con il Codice etico che ispira il servizio pubblico”. Cosa significa in pratica? Che Saviano avrebbe usato delle parole troppo dure per descrivere il vicepremier italiano.





Si tratta, di fatto, di un allontanamento che prende la scia di quello di Filippo Facci, editorialista di Libero. In questo caso il giornalista è stato allontanato per le sue parole riguardo il caso di presunto stupro riguardante La Russa jr. E riguardo Saviano, l’amministratore delegato Roberto Sergio dice: “La scelta di Saviano è aziendale e non politica – confessa in un’intervista al Messaggero, in cui ha tracciato un quadro dell’attuale situazione Rai -“.

E ancora: “Abbiamo trovato un’azienda demoralizzata e preoccupata. Il rapporto con la politica? La Rai non può esimersi, è importante che la politica non la condizioni”. Ma cosa ha detto Saviano a Salvini? Lo scrittore di Gomorra, aveva definito il ministro dei trasporti, “ministro della mala vita”. Poco dopo lo stesso Salvini aveva annunciato querela e la maggioranza aveva chiesto “la testa” di Roberto Saviano in Rai, come era stato per Facci.

“È una scelta aziendale”, afferma però Sergio, quando il giornalista gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno. L’ad di Rai afferma la scelta di nominare oggi tanti vicedirettori: “Perchè siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità che è del 60 % per quanto riguarda i vicedirettori”.

