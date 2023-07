GF Vip 8, fuori il nome del primo concorrente. Ricomincia il tornado delle indiscrezioni e delle prime conferme dei nomi vip nel cast dei concorrenti per il noto reality show di Alfonso Signorini. Lo start del programma è previsto per l’11 settembre e sono molte le notizie che animano le pagine dedicate al mondo dello spettacolo e della televisione. Parola chiave è ‘anti-trash’: questa la linea che i vertici Mediaset si sono prefissati di seguire. Ed è così che gli autori del programma sembrano essersi messi subito a lavoro nella speranza di creare un cast all’altezza delle aspettative del pubblico italiano.

Il nome del primo concorrente del GF Vip 8, fuori l’indiscrezione. In attesa che l’edizione del programma di Alfonso Signorini abbia inizio, le notizie non fanno che rincorrersi e alzare l’asticella delle aspettative nel pubblico italiano, bramoso di scoprire i nomi del cast dei concorrenti che animeranno le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: “Una sola opinionista”. GF Vip 8, c’è il nome. Stop al trash, chi arriva in studio è di alto livello





Il nome del primo concorrente del GF Vip 8: fuori l’indiscrezione. Ecco di chi si tratta

Ed ecco dunque che l’indiscrezione in merito al nome del primo concorrente del reality show fa subito il giro del web. Sembra infatti che gli autori siano a ‘caccia’ dei nomi più giusti, a inclusione di quelli non del tutto noti al mondo dello spettacolo e della televisione e che però devo risultare lontani dal mondo degli influencer e di OnlyFans. Questa la rotta che i vertici Mediaset hanno deciso di seguire, e questo proprio per allontanare la trasmissione dal rischio di scadere nel trash.

La prima a lanciare l’indiscrezione sulla partecipazione di un nome Nip, ovvero non ancora famoso, non poteva che essere l’esperta di gossip e di televisione Deianira Marzano. Una notizia che sembra godere del 95% di attendibilità, ma che al momento non può che attendere una conferma definitiva. Curiosi di scoprire il nome del primo protagonista indiscusso della nuova edizione del Grande Fratello? Stando a quanto si apprende, sembra che il gieffino pronto a entrare nella casa più spiata d’Italia di professione faccia il macellaio.

“Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”, ha scritto Deianira senza però specificare nome e cognome. “I concorrenti Nip avranno tutti lavori semplici”, fa sapere ancora l’esperta di gossip e tv. Insomma, in attesa di scoprire se la prima notizia andrà incontro o meno a una conferma, il pubblico italiano non può che restare aggiornato. La pagina della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini è ancora tutta da scrivere.